Barça, yeni yıldızını arıyor!

Barcelona'da gözler Griezmann transferine çevrildi. Transferde yaşanabilecek bir pürüz halinde Katalanların 'B Planı' da hazır...

İspanyol basınına göre, Griezmann'ın Atletico'da kalmaya karar vermesi halinde, Tottenhamlı "Christian Eriksen" için girişimler başlayacak.

Barcelona yönetimi, Atletico Madrid ile çok başarılı bir sezonu daha geride bırakan Antoine Griezmann'dan gelecek haberi bekliyor.

Katalan kulübü, 100 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır olsa da, yıldız oyuncu henüz son kararını vermiş değil.

İddialar, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrası, kontratında ciddi bir iyileştirme sözü alan Griezmann'ın, kariyerine Atletico Madrid'de devam edebileceği yönünde.

İspanyol basınına göre Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna katacağı konusunda hala umutlu olsa da, şimdiden alternatif bir oyuncu için çalışmalara başladı.

Katalunya merkezli "sport" gazetesine göre, Barcelona yönetiminin (b) planı, Tottenham forması giyen Christian Eriksen. Katalan ekibi, Eriksen için 100 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Tottenham ise takımın en önemli parçalarından Eriksen'i satmak istemiyor. Danimarkalı yıldız, geçen sezon Premier Lig'de takımına 10 gol ve 10 asistlik katkı yapmıştı.