Barca, Villarreal’i geçemedi

Nihat’la gelen penaltı

Milli futbolcumuz Nihat Kahveci’nin Villarreal’de yedek başladığı maçta ev sahibi Barcelona 12. dakikada Keita’nın golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada Llorente, takımı adına beraberlik golünü attı. 27. dakikada Villarreal’de Rossi’nin kafa vuruşu önce kaleci Valdes’e sonra direğe vurdu.36. dakikada Iniesta’nın asistinde Eto’o Barcelona’yı tekrar öne geçiren golü atmayı başardı.Bu golle Barcelona, 96-97 sezonundaki gol rekorunu egale etmeyi başardı.İlk yarının böyle bitmesi beklenirken uzatma dakikalarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dani Alves attığı golle farkı ikiye çıkarttı ve devre bu sonuçla sona erdi.İkinci yarıda konuk ekip Villarreal, ilk yarıya oranla biraz daha etkili pozisyonlar bulurken, Barcelona biraz daha temkinli oyunu tercih etti.64. dakikada milli futbolcumuz Nihat Kahveci oyuna dahil oldu. 76. dakikada Nihat Kahveci’nin düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Fernandez gole çevirerek farkı tekrar bire indirdi. Bu pozisyonda Nihat Kahveci’ye faul yapan Abidal kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Barcelona kalan 14 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Bu sonuçla Barcelona’nın şampiyonluğunu ilan etmesi beklenirken uzatmaların ikinci dakikasında Villarreal’in golcü futbolcusu Llorente buna izin vermedi ve skoru 3-3’e getiren golü atmayı başardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.Barcelona puanını 86’ya yükseltirken, Villarreal de 56’ya çıkartıp Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirdi.