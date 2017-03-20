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Spor

Barca, Valencia'yı dörtledi

Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta Barcelona evinde Valencia'yı 4-2 mağlup etti

20 Mart 2017 11:49

La Liga'da 28. haftanın kapanış maçında Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Valencia'yı 4-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Özellikle ilk yarısı heyecan fırtınasına sahne olan maçta ilk gol 29. dakikada Eliaquim Mangala ile konuk ekipten geldi. Bu golden 6 dakika sonra Luis Suarez maça eşitlik getirirken, ilk yarının son dakikasında takımına bir de penaltı kazandırdı ve aynı pozisyonda Mangala doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta Barcelona evinde Valencia'yı 4-2 mağlup etti

Lionel Messi'nin Valencia filelerini yine boş geçmediği maçta Katalan ekibi rakibini 4-2 yenmeyi başardı.

La Liga'da 28. haftanın kapanış maçında Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Valencia'yı 4-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Özellikle ilk yarısı heyecan fırtınasına sahne olan maçta ilk gol 29. dakikada Eliaquim Mangala ile konuk ekipten geldi. Bu golden 6 dakika sonra Luis Suarez maça eşitlik getirirken, ilk yarının son dakikasında takımına bir de penaltı kazandırdı ve aynı pozisyonda Mangala doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, ev sahibini öne geçirdi ancak aynı dakikada Valencia, sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Munir El Haddadi ile devre arasına 2-2'lik eşitlikle gitmeyi başardı.

Eksik rakibi karşısında ikinci yarıya etkili başlayan Barcelona, aradığı golü 52. dakikada yine Messi ile buldu. Bu sezon ligde gol sayısını 25'e çıkaran Arjantinli yıldız, Valencia karşısında kariyerinde çıktığı 22. maçta da 21 gole ulaştı.

89. dakikada sahneye çıkan Andre Gomez skoru belirledi ve Barcelona karşılaşmayı 4-2 kazandı.

İç sahada üst üste 7. galibiyetini alan Barcelona puanını 63'e yükseltirken, son 5 dış saha maçında 4. kez mağlup olan Valencia 30 puanda kaldı.

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