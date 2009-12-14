Barça THY ile uçtu İspanya çıldırdı!

T24 - THY’nin ‘Barcelona seferi’ krizle başladı. Takımın THY ile uçmasına öfkelenen İspanyol şirketlerin baskısı sonuç verince, THY’nin futbolcuları Abu Dabi’ye direkt uçurmasına izin verilmedi.



Türk Hava Yolları’nın (THY) ünlü yıldızların kulübü Barcelona’yı taşımak için Barcelona Spor Kulübü ile 3 yıllığına 9 milyon euro’luk sponsorluk anlaşması imzalaması İspanya’da krize neden oldu. Bazı İspanyol firmalarının ülkedeki Sivil Havacılık Kurumu’na baskı yapması üzerine THY’ye, Barcelona-Abu Dabi direkt uçuş izni verilmedi ve Barcelonalı futbolcular İstanbul aktarmalı yolculuk yaptı. Seyahat süresini uzatan bu durum Barcelona Kulübü’nün büyük tepkisini çekti.

THY, 3 yıllığına toplam 9 milyon euro ödeyerek Barcelona takımının sponsoru oldu. Bu anlaşma, Barcenola takımının maçlara THY ile gitmesini de kapsıyordu. Sözleşme sonrası Barcelona takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenecek olan Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılmak üzere dün sabah THY uçağının bulunduğu Barcelona Havalimanı’nın yolunu tuttu.



Ancak İspanya Sivil Havacılık Kurumu, başvurmasına rağmen THY’ye Abu Dabi’ye direkt uçuş için izin vermedi. Bu nedenle yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından THY’nin Anadolu adlı Boeing 777 tipi uçağı saat 12.59’da havalanabildi.



THY uçağı direkt uçuş izni verilmediği için İstanbul’a inerek aktarma yapmak zorunda kaldı. Saat 15.53 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelen uçak parka çekilerek yakıt ikmali yapıldı. Barcelonalı futbolcular ve teknik ekip kabinden çıkmadı. Yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından THY uçağı Abu Dabi’ye gitmek üzere tekrar havalandı.





Firmalar baskı yaptı



Bu zorunlu aktarmaya bazı İspanyol havayolu firmalarının hükümete baskı yapmasının neden olduğu belirtildi. Firmaların, Barcelona’nın İspanyol değil, bir Türk firmasıyla uçması nedeniyle baskı yaptığı ve THY’nin direkt uçuş talebine izin verilmediği kaydedildi. İspanya Sivil Havacılık Kurumu görevlileri ise THY’nin Abu Dabi’ye direkt uçuş hakkı olmaması nedeniyle izin verilmediğini öne sürdü.





Laporta: Bu bir komplo teorisi



Olayı protesto eden Barcelona Başkanı Joan Laporta, komplo teorisi içine itildiklerini belirterek “Barça direkt uçuşların kulübü” dedi. Laporta sorunu aşmak için Başbakan Jose Luis Zapatero ile görüştüklerini ancak çözüm için çaba gösterilmediğini de kaydetti. Barcelona Kulübü Pazarlama Genel Müdürü Joan Oliver de İspanyol uçak şirketlerinin boykotuyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, “THY ile uçmamızı istemiyorlar” diye konuştu. İspanyol basınında ise Katalan milliyetçiliğiyle tanınan Laporta’nın İspanyol uçak şirketleriyle uçmamak için THY’yi seçtiği, durumun hükümet krizine yol açacak düzeye ulaştığı kaydedildi.





THY: Baskı var



THY Basın Müşaviri Ali Genç “Takımı Barcelona’dan Abu Dabi’ye direkt götürmek istiyorduk. Bunun için de İspanyol Sivil Havacılık Kurumu’na başvurduk. Charter uçuş olduğu için izni vermesi lazım. Ancak vermediler. Uçak İstanbul’da yakıt takviyesi yaptıktan sonra Abu Dabi’ye uçtu” dedi. İspanyol havacılık firmalarının uyguladığı baskıyı da doğrulayan Genç, “Olayın perde arkasında baskı var. Sivil Havacılık’a ‘Bu izni verirseniz, sizi mahkemeye veririz’ demişler. İspanyol firmalarının hakkını korumadıklarını söylemişler” dedi.