Barca tarih yazdı!

Katalanların milli takım olarak gördükleri Barcelona ile Franco tarafından desteklendiği için ‘olarak adlandırılan Real Madrid arasında oynanan ve tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği El Classico muhteşem bir kapışmaya sahne oldu...Real Madrid'in başında ilk lig maçını Barcelona'ya karşı oynayan Ramos'un öğrencilerinin dünyanın en iyi futbolunu oynadığı hemen herkes tarafından kabul gören Barca karşısında nasıl bir performans göstereceğiRamos'un takımının ligdeki son 18 maçta 17 galibiyet bir beraberlik bir performansı olduğu da unutulmuyordu.. El Clasico'nun Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesi veren Barca'nın Chelsea maçları arasına denk gelmiş olması da La Liga dışında hedefi kalmayan Real Madrid'in en büyük şanslarından biriydi...Santiago Bernabeu'dakarşı karşıya gelen ve Real Madrid için “değerindeki El Classico’dan çıkartılacak galibiyet şampiyonluk yarışını daha bir keyifli hale getirecekti...Katalanlara göreniteliği taşıyan bu maçın (Katanlar İspanya’ya demokrasinin Franco’nun ölümüyle değil, kralın ölümünden bir yıl önce oynanan ve Barcelona’nın 5-0 kazandığı Real Madrid maçıyla geldiğini düşünür) kaybedilmesi Barcelona’da çok derin tahribatlara yol açacak gibi görünüyordu... ÇünküBarca ile Real Madrid arasındaki puan farkı 1'e kadar inecekti...Cumartesi gecesigösterime giren “El Classico, Ateşten Gömlek”in soundtrackini Manu Chao’nun yaptığını da ayrıca hatırlatmak gerekiyor... Maç öncesi açıklamarı da hemen notlarımız arasına ekleyelim ve maçın heyecanını bir kez de burada yaşayalım...Bir dönemin efsane oyuncusu eski Real Madrid kaptanı Zidane'ın realmadrid.com'a yaptığı "" açıklaması da maçın önemini ayrıca özetliyordu...Real Madrid'in yetenekli ismi Marcelo bu heyecanı önceki gün AS gazetesine şu şekilde yorumladı: "Messi maçtan önceki basın toplantısında "" diyerek Barca cephesindeki havayı yansıttı.Bu dev maçın nasıl bir atmosferde oynanacağını tahmin etmekBernabeu'da onbinlerce taraftar takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini almışlardı... İki takım da maça kontrollü başladılar, Real Madrid kazanmak zorunda olmasının da verdiği stresle topu daha fazla ileriye taşımaya çalışıyordu...Barcelona ise yüksek top tekniği ve isabetli pas oranıyla rakip yarı alana çabuk geçiyor ve beyazların ofsayt taktiğini zora sokacak ataklar geliştiriyorlardı...Real Madridkafasıyla öne geçtiğinde Bernabeu'da muhteşem bir sevinç yaşandı... Ama bu gol uyuyan devin de uyanması anlamına geldi ve Barcelona bir anda bütün sezon yaptığı gibi parlamaya başladı sahada...golleri geldiğinde Madrid'de hayat durmuş gibiydi...Katalan ekibinin oyuna hükmetmek istediği zaman neler yapabileceğini görmüş olmak da ayrıca bir keyifti... Orta alanda pres, topla driplingler, yana sağa sola muhteşem paslar, akıl almaz şutlar, kalecilerin mükemelle yakın performansı... İlk yarıda her şey çok güzeldi futbol adına ve sahadaİkinci yarı da gollerle başladı...Öylesine ilginç bir başlangıç oldu ki, adeta bir basketbol maçı heyecanı yaşadık...Önce Real Madrid Ramos ile farkı 1'e indirdi, umutlandı..Ama hemen ardından Henry yeniden takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü attı... Barca anında yanıt verdi bu gole ve maçın tansiyonun yükselmesine de izin vermemiş oldu!Messi beşinci golü ağlara gönderdiğinde geriye anlatacak çok da fazla birşey kalmamıştı... Barca resmen futbol resitali sundu bu muhteşem El Clasico gecesinde...Barcelona ortaya koyduğu futbolla neredeyse Real Madrid taraftarlarından dahi alkış alacaktı! Öylesine güzel bir gece yaşattılar ki biz futbolseverlere; arka arkaya bitmek tükenmek bilmeyen paslar, araya atılan toplar, goller... Beklentiyi arttırıyorlardı her dakika ve daha fazla gol görmek istiyordu insan!Pique defanstan çıkıp 6. golü attığında artık tribünlerde beyaz mendil sallayacak Rela Madridli taraftar kalmamıştı neredeyse! Barcelona tarihi bir fark yakalamıştı, daha da fazlasının olup olmayacağını zaman gösterecekti!Hakem daha fazlasına izin vermemek adına maçı hiç uzatmadı... Bir yerde Real Madridli futbolculara 'kıyak' geçmiş oldu...