Barca sonradan açıldı!..

İspanya La Liga'nın 17. haftasında lider Barcelona sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mallorca'yı konuk etti.Karşılaşmanın 15. dakikasında Zubeldia'nın attığı golle yenik duruma düşen Barcelona, 31. dakikada Henry'nin attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.İkinci yarıda galibiyet için rakip kalede baskı kuran Katalan ekibi, 75. dakikada Iniesta ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Bu golde Mallorcalı oyuncular uzun süre golün pasını veren Gudjohnsen'in ofsayt olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz ettiler.Karşılaşmanın 89. dakikasında konuk ekip Josemi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Barcelona'da günün başarılı isimlerinden Yaya Toure 90. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve lider Barca sahadan 3-1 galip ayrıldı.Öte yandan günün diğer önemli maçında Valencia, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.Valencia karşılaşmanın 34. dakikada David Villa'nın penaltı golüyle öne geçerken, David Silva 39. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Konuk Atletico Madrid ilk yarının son dakikasında Forlan'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e taşırken, maçın ilk yarısı da bu şekilde tamamlandı.Valencia karşılaşmanın 69. dakikasında David Silva'nın attığı golle 3-1'i yakalarken, kalan dakiklarda başka gol olmayınca ev sahibi Valencia ekip bu skorla 3 puanın sahibi olmayı başardı.