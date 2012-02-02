Barça, Real'le farkı 10 milyon Euro'ya düşürdü

T24 - 2011'de ekonomik olarak Avrupa'nın en değerli kulübü Manchester United oldu. Onu Real Madrid ve Barcelona izledi. Barcelona'yla Real arasındaki fark 10 milyon Euro'ya indi.



Brand Finance adlı özel bir finans şirketine yaptırılan ve UEFA'nın resmi sitesinde de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre 2011'de ekonomik olarak Avrupa'nın en değerli kulübü Manchester United olarak çıktı.



Avrupa'dan sadece ilk 30 kulübün yer aldığı sıralamada hiçbir Türk kulübü bulunmadı. 2010'da aynı sıralamada 1. olan Real Madrid, 2011'de 2. sıraya gerilerken, Barcelona üçüncülüğünü korudu.



Brand Finance'ın, kulüplerin yıllık değerlerine göre verdiği listede, Manchester United 2010'da 444 milyon Euro iken 2011'de 490 milyon Euro'ya, Real Madrid 2010'da 460 milyon Euro iken 2011'de 477 milyon Euro'ya, Barcelona da 2010'da 431 milyon Euro iken 2011'de 467 milyon Euro'ya yükseldi.



Değerlendirmede sadece Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münich (AAA) notu ile ekonomik açıdan ''aşırı dayanıklı'' olarak belirtildi. Bu 4 kulübün de Şampiyonlar Ligi'ne katılımları, sahalarında oynadıkları maçlarda üst düzey başarı oranları, statlarını ekonomik açıdan her türlü şekilde kullanmaları ve marketingdeki başarıları ile markalarını dünya çapında sunabilmeleri açısından Avrupa'nın en iyileri oldukları ve diğer kulüplere nazaran büyük farkla önde bulundukları kaydedildi.



30 kulüplük listede 8 İngiliz, 7 İtalyan, 6 Alman, 4 İspanyol, 3 Fransız, 1 Portekiz ve 2 Hollanda takımı yer aldı.





