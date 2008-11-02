Barca pir açıldı!...



İspanya'da Barcelona fırtınası sürüyor. Lige kötü başlayan Katalan ekibi bugün karşılaştığı Malaga'yı da deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.



Messi ve arkadaşları mükemmel performanslarını Malaga deplasmanında da 4 gollü bir galibiyetle taçlandırmayı bildi. İlk yarısı da Barça'nın 2-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Katalan ekibinin golleri 6 ve 52. dakikalarda Xavi, 20. dakikada Messi ile 81. dakikada Weligton'dan (kendi kalesine) gelirken, Malaga'nın tek golü 14. dakikada Duda'dan geldi.



Galibiyet serisini sürdüren Barcelona puanını 22'ye yükseltirken, Malaga 13 puanda kaldı.



