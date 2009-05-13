Barca Kral'ı da istiyor



İspanya'da Kral Kupası'nın sahibi bu gece belli olacak. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Barcelona, bugün saat 23.00'te Atletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.



İspanya Kral Kupası tarihinin en başarılı iki takımı Barcelona ile Atletic Bilbao, Valencia'nın Mestalla Stadı'ndaki finalde kozlarını paylaşacak.



Barcelona, İspanya Kral Kupası'nı bugüne dek 24 kez müzesine götürdü. Atletic Bilbao ise 23 kez şampiyon oldu. Ancak Bask ekibi son şampiyonluğunu 25 yıl önce Barcelona'yı yendiği olaylı maçta yaşadı.



La Liga'da şampiyonluğa yürüyen, Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkan Barcelona, sezonu 3 kupayla birden tamamlamak için final karşılaşmasına büyük önem veriyor.



Katalanlar finalde, Iniesta, Henry, Marquez ve Milito gibi isimlerden yoksun mücadele edecek olmasına karşın kendilerine güveniyor. Teknik direktör Pep Guardiola, elindeki tüm oyunculara inandığını ve kupayı müzeye götürecek güçleri olduğunu söyledi.



La Liga'da yine sıkıntılı bir sezon geçiren Atletic Bilbao ise tüm dikkatini kupa finaline vermiş durumda. Ligde Barcelona'ya karşı oynadığı her iki maçı da kaybeden Bilbao'da, futbolcular ve teknik heyet finalin her türlü sonuca açık olduğu yorumunda bulundu.