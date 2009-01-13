Barça kesenin ağzını açtı



Futbol dünyasının ünü yavaş yavaş artan 21 yaşındaki Fransız yıldızı Karim Benzema'nın kulübü Olympique Lyon ile yaşayacağı ayrılığın vakti yaklaşıyor Kulübün pazarlama konusunda uzman başkanı Jean-Michel Aulas Benzema'nın satılabileceği konusunda önceki haftalarda ciddi açıklamalarda bulunmuştu.



Medyada yapılan spekülasyonlar ise Şampiyonlar Ligi'nda çeyrek final için Barcelona ile karşılaşacak olan Lyon'un tura veda etmesi durumunda Benzema'nın yaz dönemi öncesinde bir takıma satılacağı yönünde.



Devlerin peşinde olduğu bilinen Karim Benzema için ilk girişim için hazırlıkların ise Barcelona cephesinde olduğu öne sürülüyor. Fransız gazetesi Aujourd'hui Sport'da önceki gün yer alan "Barcelona'dan Benzema için 65 milyon Euro" başlıklı haber ise transfer gündemini sarmış durumda. İspanyol ve Fransız gazeteleri Benzema-Barcelona flörtünü manşetlerine taşıyor. Genç futbolcu transferi konusunda ise son günlerde yaptığı açıklamalarda profesyonel düşünmeye devam ediyor. Yetenekli isim 10 Sport gazetesine son olarak, "Burada kalmayı umuyorum. Şampiyonlar Ligi için özel hedeflerim var, Lyon'da mutluyum" açıklamasında bulunmuştu.



Manchester'da yayın yapan Manchester Evening News'te yar alan habere göre ise Carlos Tevez'in biten sözleşmesini düşünen Manchester United da bu transfer için zemin yokluyor. Transfer döneminin ortasına geldiğimiz şu günlerde Karim Benzema'nın yaptığı yankı bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.



Lyon'da 10 numaralı formayı giyen golcü isim sert vuruşları ile dikkat çekiyor. 2004'den beri Lyon forması giyen Benzema ise 93 maçta 36 gol kaydetmiş durumda. Benzema da Karim Benzema Olympique Lyon'un altyapısından çıkan ve sivrilen yıldızlardan biri ve şu an sözleşmesi ile en pahalı Fransız futbolcu unvanına sahip.