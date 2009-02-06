Barça gözünü rekora dikti



La Liga'da ilk yarı sonunda açık ara farkla lider durumda bulunan Barcelona, gözünü önemli bir rekora dikti.



La Liga'da bu sezon müthiş bir grafik yakalayan ve en yakın rakibi lig ikincisi Real Madrid'in önünde açık ara farkla lider durumda bulunan Barcelona, bir sezonda atılan en fazla gol rekorunu da egale etmenin hesaplarını yapıyor.



La Liga'da rekorları üst üste kıran ve bazı bahis şirketleri tarafından şimdiden şampiyon ilan edilen Barcelona'nın bu sezon ligi kaç golle tamamlayacağı tartışılmaya başlandı.



Şu ana kadar ligde oynadığı 21 maçta 65 gol atan ve maç başında 3.09'luk bir gol ortalaması yakalayan Barcelona, bu ortalamasını sezon sonuna kadar taşıması halinde yeni bir rekora imza atacak.



La Liga'nın son 20 yılında en fazla gol atma rekoru, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in elinde bulunuyor. Real Madrid 1989-1990 sezonunda 38 maçta 107 gol atma başarısı göstermişti.



1996-1997 sezonunda bu rekora çok yaklaşan Barcelona, 42 maçta 102 gol atmış son 20 yılda 100 gol barajını geçmeyi başarmış, ancak rekoru kıramamıştı.



Barcelona, La Liga'daki son 20 yıllık performansında ise bir kez 100 gol barajını geçti. Katalan ekibi, 1996-1997 sezonunda 42 maçta 102 gol attı.



7 TAKIM 100 GOL BARAJINI GEÇTİ



Avrupa'nın önde gelen 10 liginin son 20 yılına bakıldığında ise bir sezonda 100 gol barajını 7 takım geçerken, bu takımlar arasında tek Türk ekibi Fenerbahçe de yer almayı başardı.



Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atarak bir ilki gerçekleştirdi ve bir sezonda 100 gol barajını geçmeyi başaran ilk ve tek Türk takımı unvanını ele geçirdi.



Avrupa futbolunun son 20 yılında İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de 100 gol barajını geçen takım bulunmazken, 100 gol barajını geçen ligler arasında sadece İskoçya Premier Lig ve Hollanda Eredivisie bulunuyor.



REKOR BİR SEZONDA 112 GOL ATAN AJAX'IN ELİNDE



Avrupa futbolunun son 20 yılında bir sezonda en fazla gol atma rekoru ise Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın elinde bulunuyor. Son 20 yılda 100 gol barajını 2 kez geçmeyi başaran tek takım olan Ajax, 1997-1998 sezonunda 34 maçta 112 gol atma başarısı gösterdi.



Hollanda'da ayrıca, PSV Eindhoven da 1999-2000 sezonunda 34 maçta 105 gol atarak listeye adını yazdırmayı başardı.



İskoçya Premier League'de ise hem Glasgow Rangers hem de Celtic, bir sezonda 100 gol barajını geçmeyi başardı. Glasgow Rangers, 1991-1992 sezonunda 44 maçta 101 gol atarken, ezeli rakibi Celtic ise 2003-2004 sezonunda 38 maçta 105 gol kaydetti.



Celtic ayrıca, 2003-2004 sezonundaki performansıyla da Avrupa'da 100 gol barajını geçebilen son takım unvanını elinde bulunduruyor:



Avrupa futbolunda son 20 yılda 100 gol barajını geçen takımların listesi ise şu şekilde:



Takım Maç sayısı Gol sayısı Sezon



Ajax: 34 112 (1997-98)

Real Madrid: 38 107 (1989-90)

Ajax: 34 106 (1994-95)

PSV Eindhoven: 34 105 (1999-00)

Celtic: 38 105 (2003-04)

Barcelona: 42 102 (1996-97)

Fenerbahçe: 36 103 (1988-89)

Glasgow Rangers: 44 101 (1991-92)



