Barça, Galatasaray'ın yıldızının peşinde!

Uzun süredir santrafor eksikliği çeken Barcelona'nın yeni teknik direktörü Tata Martino'nun listesinde, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Didier Drogba'nın olduğu iddia edildi

Barcelona, teknik direktörlüğe Arjantinli Tata Martino'yu getirdikten sonra sisteminde değişikliğe de gidiyor. Uzun süredir merkez santrafor oyuncusu kadrosunda bulundurmayan Katalan ekibi, Tata'nın isteği doğrultusunda santrafor arayışına girdi. İspanyol basınına göre öncelikli hedefler Borussia Dortmund'un Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile Manchester City'nin Arjantinlisi Sergio Agüero. Ancak Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesine göre alternatif listede Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Didier Drogba'da bulunuyor.

Sports gazetesinin haberine göre Lewandowski ve Agüero'ya alternatif listede Droga dışında Lazio'nun tecrübeli Alman'ı Klose ve Fulham'da görev yapan Bulgar golcü Berbatov bulunuyor.