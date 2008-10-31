Barca ezdi geçti



Euroleague'de 2. hafta maçları içinde sonucu en çok merak edilen mücadele hiç kuşkusuz perşembe gecesi oynanan Regal Barcelona - Panathinaikos buluşması oldu.



Şampiyonluk hesapları yapan iki ekibin, Palau Blaugrana'da 6653 biletli seyircinin izlediği karşılaşmasında gülen taraf 90-66'lık skorla ev sahibi Regal Barcelona oldu.

Baştan sona üstünlüğü elinde tutan Katalan ekibi özellikle ilk çeyrekteki 26-15 ve üçüncü çeyrekteki 22-12'lik üstünlükleriyle farka gitmesini bildi.



Barcelona'da Juan Carlos Navarro 21 sayı, 4 asist ile sahanın en skorer ismi oldu. Milli oyuncumuz Ersan İlyasova ise 19:59 dakikada 14 sayı (SA: 7/8, 2S: 2/5, 3S: 1/2) 6 ribaunt ile yıldızlaşan bir diğer isim olurken farkın açılmasında önemli rol oynadı. Fran Vazquez ise 12 sayı, 7 ribaunt ile ön plana çıkan bir diğer isim oldu.



Yoncalar'da Nikola Pekovic 15 sayı, Mike Batiste 14 sayıyla oynadı.



Regal Barcelona ribauntlarda rakibine 36-23'lük üstünlük kurarken 2 sayılık atış yüzdesinde de % 62'ye % 35 gibi ciddi bir fark elde etti ve bu iki istatistik farkın açılmasına neden olan ana faktörler oldu.





