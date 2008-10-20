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Spor

Barca, Eto'o ile güldü

Sezona kötü başlayan Guardiola'nın Barcelona'sı Bilbao deplasmanından Eto'o'nun golüyle galip geldi

20 Ekim 2008 03:00


Barcelona, zorlu Bilbao deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. 

Sezona yaptığı giriş nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Guardiola'nın Barcelona'sı dört maçlık galibiyet serisini beşe çıkarmak için zorlu Bilbao deplasmanına 3 puan için çıktı. Athletic Bilbao ise iki maç üst üste almış olduğu yenilgilerin ardından kötü gidişe evinde dur demek istiyordu.

Maçın ilk yarısında rakibini hataya zorlayan, ancak bir türlü istediği açığı bulamayan Barca rakibine de kontra atak fırsatı vermeyince 45 dakika golsüz berabere bitti.

İkinci yarıda da takımlar aynı felsefeyle sahaya çıktı. Katalan ekibinin üç puan için tam risk alması gerektiği dakikalar geliyordu ki 63'te sahneye çıkan Eto'o takımına üstünlüğü getiren golü attı. Bu golün ardından topa hakim olan ve rakibine istediği boşlukları vermeyen Barca sahadan tek golle üç puanı alarak ayrıldı.

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