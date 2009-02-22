Barca derbide yıkıldı

Barca'ya ikinci şok

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İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Nou Camp'ta oynanan derbi maçta gülen taraf konuk Espanyol oldu.Karşılaşmanın 38. dakikasında Keita'nın kırmızı kart görmesiyle Barcelona 10 kişi kalırken, mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Espanyol'da De La Pena 50. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, yıldız futbolcusu 55. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı.10 kişi oynayan ev sahibi Barcelona üst üste yediği iki gole 62. dakikada Yaya Toure ile karşılık verse de, kalan bölümlerde başka gol olmayınca Espanyol derbi maçtan 2-1 galip ayrılarak ezeli rakibine şampiyonluk yarışında darbe vurdu.Günün zirveyi yakından ilgilendiren bir başka karşılaşmasında ise Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis'i ilk yarıda gelen gollerle 6-1 mağlup etti.Real Madrid'i farka taşıyan golleri 7. dakikada Higuain, 15 ve 24. dakikalarda Huntelaar, 36 ve 42. dakikalarda Raul ile 45. dakikada Sergio Ramos attı. Real Betis'in tek golü ise 30. dakikada Oliveira'den geldi.Bu karşılaşmaların ardından lider Barcelona 24. haftayı 60 puanda kapatırken, Real Madrid puanını 53'e yükseltti.Barcelona gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına giderken, Real Madrid de Espanyol'a konuk olacak.Barcelona: 1 - Espanyol: 2Real Madrid: 6 - Real Betis: 1Villarreal: 2 - Sporting Gijon: 1Sevilla: 1 - Atletico Madrid: 0