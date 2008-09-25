Barca çıkışa geçti

La Liga'ya bu sezon hiç de alışık olmadığı gibi bir başlangıç yapan ve ilk iki hafta aldığı bir mağlubiyet ve bir de beraberlikle hayal krıklığı yaratan Barcelona geçtiğimiz hafta S. Gijon'u 6-1 yendikten sonra dün akşam da Real Betis'i 3-2 yenerek kötü başlangıcı unutturmaya başladı.





La Liga'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan geçtiğimiz hafta ligin yeni ekibi Sporting Gijon'u 6-1 mağlup ederek moral bulan Barcelona evinde, Real Betis'i 3-2 mağlup etti.



Nou Camp'da ilk yarısı da Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Katalan ekibinin golleri 17 ve 23. dakikalarda Samuel Eto'o ile 81. dakikada Gudjohnsen'den gelirken, Betis'in golleri 60. dakikada Monzon ve 68. dakikada Jose Mari'den geldi.



Barcelona ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelede ikinci yarıda Betis'in 8 dakikada bulduğu iki golle maçı tehlikeye soksa da 81. dakikada Gudjohnsen'in golüyle üç puana uzanmasını bildi.

Betis'ta forma giyen milli oyuncumuz Mehmet Aurelio da bu karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bu karşılaşmada teknik direktör Pep Guardiola, bu görevde 100. gününü doldururken, Kamerunlu yıldız Eto'o ise La Liga'da 100. golünü kaydetmiş oldu.



Alınan galibiyetin ardından Barça puanını 7'ye yükseltirken, Betis 2 puanda kaldı

