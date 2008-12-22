Barça bayramı !..



FC Barcelona'nın İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) açık ara liderliğini sürdürmesi ve rekor üstüne rekor kırması Katalonya Bölgesi'nde adeta bayram havası yaşatıyor.



Pazar günü La Liga'da Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenerek birçok rekoru tarihe gömen Barcelona, Katalan basının Pazartesi günkü manşetlerinde kendisine yer buldu.



Josep Guardiola'nın öğrencileri Villarreal galibiyetiyle:



- La Liga'da üst üste 7 deplasman maçından galibiyetle ayrılma rekorunu egale etti. Bunlara Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası da dahil edildiğinde rekor 11 maça çıkıyor.

- 16 maçta 41 puana ulaşan Barça, İspanya'da Noel arası öncesi bunu başaran ilk takım oldu.

- En yakın rakibine 10 puan fark atan Barça, sezonun bu aşamasında bunu başaran ilk takım oldu.

- 16 maçta sadece 10 gol yiyen Katalan ekibi bu alanda da rekoru ele geçirdi.



Barcelona'nın bu rekorları egale etmesinin ardından Katalan gazeteleri manşetlerine Guardiola ve öğrencilerini öven haberleri taşıdılar.



Mundo Deportivo Gazetesi, "Kış Şampiyonu" başlığıyla okurlarına seslenirken Barça'nın 10 puan farkla liderliği koltuğuna oturmasını ve elde ettiği başarıyı okurlarına aktardı. Gazete, Guardiola'nın takımının Villarreal gibi bir ekip karşısında geriden gelerek maçı kazanmasını ise 'muhteşem ruh' olarak yorumladı.



Bu arada gazetenin İnternet sitesinde taraftarlar arasında yapılan oylamada Barça'nın, Real Madrid'in 1990 yılında 107 gollük rekorunu kıracağı ifade edildi. Oylamaya katılan taraftarların yüzde 68'i Barcelona'nın bunu başaracağına inanıyor.



Gazetenin İnternet sitesinde şu anda yayınlanan bir başka ankette ise taraftarların yüzde 85'i Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'u saf dışı bırakacağına inandığını belirtti.



Günlük spor gazetelerinden Sport, Guardiola'ya övgüler yağdırarak sadece 5 ayda Rijkaard'dan aldığı takımı inanılmaz bir şekilde 'değiştirdiğini' okurlarına aktardı.



Katalonya'nın en eski ve en saygın gazetelerinden olan La Vanguardia, geçtiğimiz yıl 23 Aralık'ta Rijkaard'ın takımının Real Madrid'e kendi sahasında 1-0 yenildiğini hatırlatarak büyük değişimi anlattı ve değişimin mimarı Guardiola'ya övgüler yağdırdı.



El Periodico de Catalunya Gazetesi ise ilginç bir haberler okurlarına seslenirken, Guardiola ve ekibinin, Rijkaard nedeniyle koltuğunu kaybetmek üzere olan ve baskı altındaki Joan Laporta'yı kurtardığını ifade etti.



Madrid medyası da Katalan meslektaşlarının Barcelona hakkındaki övgü dolu sözlerine kayıtsız kalamadı.



Marca Gazetesi "Rekorların düzeni" başlığıyla okurlarına seslenirken, AS Gazetesi ise "Pep'in Takımı, 'etkileyici' bir şekilde Sevilla, Valencia, Real Madrid ve şimdi de Villarreal'i devirdi" ifadeleriyle okurlarına seslendi.