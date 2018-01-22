Barça, adım adım şampiyonluğa: 5-0

LaLiga'nın 20. haftasında lider Barcelona, Real Betis deplasmanından 5-0'lık skorla döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya golle başlayan Barça 59. dakikada Rakitic ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ise Lionel Messi sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. 69. dakikada Luis Suarez de gol partisine katıldı ve Rakitic'in pasında şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Messi 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı.

Maçın skorunu belirleyen golü ise Luis Suarez atarken Barcelona Betis deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.