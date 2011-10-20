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Dünya

Barboros Fırkateyni de arayacak ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 22:13

-Barboros Fırkateyni de arayacak ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Barbaros fırkateyni, Arnavutluk'un Durres limanı açıklarında Türk bayraklı Ankara feribotu ile Türk şirketine ait bir yük gemisinin çarpışması sonucu kaybolan mürettebatın aranması çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Barbaros Fırkateyni 12 saatlik yolculuktan sonra bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına katılacak. Kurtarılan kaptan ve yardımcısının hastanede tedavilerinin devam ettiği, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan'ın da hastanede kaptanlarla yakından ilgilendiği belirtildi. Kaza sonrası oluşturulan arama kurtarma ve operasyon merkezinde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nden yetkililerin de kurtarma faaliyetlerini takip ettiği kaydedildi. Durres ile Bari (İtalya) arasında düzenli sefer yapan Türk bayraklı Ankara feribotu ile Novorosisk (Rusya) ile Bar (Karadağ) arasında sefer yapan 3100 ton alüminyum yüklü, sahibi ve personelinin tamamı Türk olan Malta bayraklı Reina 1 adlı yük gemisi bu gece Durres limanı açıklarında çarpışmıştı. Reina 1 gemisinin battığı kazada 10 kişilik mürettebattan 3'ünün öldüğü, 2'sinin kurtulduğu ve 5'inin kayıp olduğu bildirilmişti.

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