Barbie bebek satışına yasak geldi

T24 - İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı ismi açıklanmayan polis yetkililerine dayanarak verdiği haberde, başkent Tahran'daki oyuncak dükkanlarını kapatan İran makamlarının iş yerlerindeki Barbie bebeklerine el koyduğunu duyurdu.



Haberde, İran makamlarının yeni uygulamasının, İran'ın 1990'lı yılların ortalarında başlattığı batılı görünüşlü genç kadınlarla benzer şekilde imal edilen Barbie bebeklerinin satışının yasaklanmasına yönelik kampanyadaki yeni bir aşama olduğu kaydedildi.



İran'da devlet desteğindeki bir çocuk kuruluşundan 1996'da yapılan bir açıklamada, Barbie bebeklerine yönelik, makyaj ve vücudu gösteren kıyafetler gibi batı etkilerinin ülkeye girmesine yol açan "Truva atı" nitelemesinde bulunmulmuş, bu bebeklerin "İslama aykırı özelliklerini" kınayan İran makamlarınca 2002'de alınan bir kararla oyuncak dükkanlarındaki Barbie bebeklerine el konmuştu.



Ancak bu uygulamaya daha sonra son verilmişti.



İran'da yine 2002 yılında geleneksel değerler ile aile değerlerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "Dara" ve "Sara" adıyla piyasaya sürülen ikiz oyuncak bebekler de ülkedeki Barbie bebeklere yönelik ilgiyi durdurmakta başarılı olamamıştı.



İran adli makamlarınca, Barbie bebekleri dahil olmak üzere Batı tarzı oyuncakların ithal edilmesinin "tehlikeleri" ve bunun "yıkıcı" kültürel ve sosyal sonuçlarına ilişkin 2008 yılında yapılan uyarılara karşın ülkedeki oyuncak dükkanları Barbie bebekleriyle dolu bulunuyordu.





