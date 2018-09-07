Barbaros Şansal'dan iptal kararı: Türkiye'de can güvenliğim yok

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, İzmir’de yapacağı gösteriyi iptal ettiğini bildirirken “Türkiye Cumhuriyet’inde can güvenliğim ve ifade özgürlüğüm kalmadı” dedi.

Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gittiği restoranda, haraç kesmekten yargılanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile karşılaşmıştı. Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dediği Şansal, tepki vermedi. Sözlü tacize uğrayan Şansal, olaya ilişkin şikâyette bulunacağını bildirmişti.

Yaşanan olayın ardından Barbaros Şansal’dan açıklama geldi. 19 Eylül’de İzmir’de sahne alacak olan Şansal, bu gösterimi iptal ettiğini Twitter’da “19 Eylül, Çarşamba İzmir Suat Taşer sahnesindeki gösterimi T.C. de can güvenliğim ve ifade özgürlüğüm kalmadığına olan inancım nedeni ile iptal ediyorum. Umarım bir gün özgür ve demokratik bir ortamda... Özürümün kabulü dileği ile” mesajıyla duyurdu.