Barbaros Şansal'a uçak merdivenlerinde saldırı

Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye iade edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan çıkarılırken apronda saldırıya uğradı.

Şansal, polis nezaretinde uçaktan indirilirken saldırı gerçekleşti.

Polis Şansal'a saldıranları güçlükle durdurmaya çalışsa da sosyal medyada paylaşılan videolarda, Barbaros Şansal'ın yerde yatarken tekmelendiği görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise olayla ilgili olarak "Hukuk devletinde suç varsa hesabı medenice sorulur, şayet hukuk devleti yoksa linç kültürü oluşur! Sonrası ne yazıktır ki kaos, çok yazık" yorumunu yaptı.

Şansal'a apronda saldıranların kim olduğu konusu ise net değil. Sosyal medyada, uçaktaki yolcuların, apron görevlilerinin ya da dışarıdan aprona girmiş olabilecek kişilerin saldırmış olabileceği yönünde yorumlar var.

Hürriyet gazetesi, Barbaros Şansal'ı İstanbul'a getiren tarifeli Türk Hava Yolları uçağının Lefkoşa'dan kalkmadan önce rötar yaptığını, rötarın gerekçesinin ise uçaktaki yolcularla Barbaros Şansal arasında çıkan gerginlik olduğunu yazdı.