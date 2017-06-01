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Barbaros Şansal'a TCK 301'den 6 ay hapis, ceza ertelendi

Şansal, Kıbrıs'ta sınır dışı edilmiş, getirildiği Atatürk Havalimanı'nda bazı kişilerin saldırısına uğramıştı

01 Haziran 2017 15:33

Modacı Barbaros Şansal, attığı tweet nedeniyle yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasını çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı tweetler ve internet üzerinden paylaştığı videodan dolayı Kıbrıs'ta gözaltına alınarak sınırdışı edilmişti. Getirildiği Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez aralarında havalimanı çalışanlarının da bulunduğu bazı kişilerin saldırısına uğrayan Şansal, polis tarafından güçlükle kurtarılarak emniyete götürülmüş, daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Savcılık, hazırladığı iddianamede, Şansal'ın tweetlerinden dolayı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsini isterken, söz konusu video paylaşımındaki ifadelerin ise TCK 301. madde de yer alan "Türk milletini aşağılama" suçu kapsamında kaldığını belirterek soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istemişti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etmiş, eksikliklerin giderilmesinin ardından iddianame kabul edilmişti. Mahkeme, 56 gün cezaevinde yatan Şansal'ı tahliye ederek tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. 

(DHA)

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