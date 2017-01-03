Barbaros Şansal'a saldıranlar ifade verdi: Milli duygularımıza hâkim olamadık!

Modacı Barbaros Şansal'a uçaktan inerken saldıran havalimanı çalışanlarından biri, "Milli duygularımıza hâkim olamadık" şeklinde ifade verdi.

Barbaros Şansal'ın yılbaşı gecesi paylaştığı videoda kullandığı bazı ifadeler hedef haline gelmesine neden oldu. Kıbrıs'ta gözaltına alınan Şansal, İstanbul'a getirildiğinde havalimanı apronunda saldırıya maruz kalmıştı. Şansal'a saldıranlar arasında yer hizmetleri (TGS) görevlileri de bulunuyordu.

"Şahısta herhangi bir darp yok"

Olay yerinde bulunan personelden biri, "Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbede nedeniyle uçak rötarlı kalktı. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok. Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik" ifadesini kullandı.

TGS görevlilerinden biri de, saldırıya ilişkin, "Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" diye ifade verdi.

"DHMİ soruşturma başlattı"

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) de, bir açıklamayla Şansal'a saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kalabalık bir grup tarafından Şansal'ın darp girişimine maruz kaldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınırdışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır."

Saldırganların havalimanı çalışanları olduğu ise şöyle anlatıldı:

"Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğü'müzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."