Barbaros Şansal'a “Kanınla yıkanacağım” diyen kişi AKP gençlik kolları başkanı çıktı

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal'ı tehdit eden ismin AKP gençlik kolları başkanı olduğu ortaya çıktı.

Şansal'ın bir paylaşımının altına yorum yapan Fatih Yakupoğlu'nun, AKP Kandilli Kuleli Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Yakupoğlu, Şansal'a sosyal medya hesabından küfür ederken, aynı zamanda da tehdit etmişti.

Yakupoğlu, Şansal için, "Barbaros Şansal, sen o… son çocuğusun biliyorsun di mi? Seni yakaladığım yerde kanınla yıkanacağım vatan haini" ifadelerini kullanmıştı.

Yakupoğlu'nun paylaşımına birçok kullanıcı da tepki gösterirken, Yakupoğlu'nun hesabının askıya alındığı fark edildi.