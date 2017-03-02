Yılbaşında sosyal medyada paylaştığı bir video mesaj ve attığı tweet nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla tutuklu olan modacı Barbaros Şansal tahliye edildi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklandı. Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak tahliye taleplerine rağmen Şansal'ın tutukluluğunun devam etmesi üzerine avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu. İtirazı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. DOğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Özden Atik'in haberine göre, mahkeme bugün verdiği kararda, itirazı kabul ederek Şansal'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına da çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

"İçerisi daha güvenli"

Barbaros Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Efkan Bolaç karşıladı. Şansal avukatına çıkışta "İçerisi daha güvenli" dedi. Şansal açıklama yapmadan aracına binerek cezaevinden ayrıldı.

"Üç adıma üç adım bir hücreden..."

Şansal, daha sonra Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Üç adıma üç adım bir hücreden sosyal hayata çıkış yapmış bulunmaktayım. Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edildikten sonra gözaltına alınan ve İstanbul'da linç girişimine maruz kalan modacı ve aktivist Barbaros Şansal, 4 Ocak'ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Apronda linç girişimi

Şansal, KKTC'den Türkiye'ye getirildiği sırada sivillerin girmesinin yasak olduğu Atatürk Havalimanı apronunda bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı.

CNN Türk sunucusu: Haddi bildirilmeli

CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen ve havalimanı apronunda bir grup tarafından linç edilmek istenen modacı Barbaros Şansal için "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

İddinameye ret

6 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak, tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Yeni iddianame

Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan ve gönderildiği mahkeme tarafından eksiklikler nedeniyle iade edilen iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından aynı mahkemece 22 Şubat'ta kabul edilmişti.

"Ülkeyi terk etmeyeceğim"

Yine 22 Şubat'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Şansal'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili notlarını aktaran Akatlı, Şansal'ın serbest kaldığı andan itibaren can güvenliğinin ağır tehdit altında olacağını söylediğini ancak bunu bildiği halde ülkeyi terk etmek istemediğini söylemişti.