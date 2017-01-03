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Barbaros Şansal: O tweeti ben atmadım

"Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline’ım da böyle bir tweet görmedim"

03 Ocak 2017 13:38

Kuzey Kıbrs Türk Cumhuriyeti'nde sınır dışı edildikten sonra havalimanında bir grubun saldırısına uğrayan ve polislerce gözatlına alınan modacı Barbaros Şansal, polisteki sorgusunda söz konusu tweeti kendisinin atmadığını söyledi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Şansal Reina baskını sonrası “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul’da silahla insanları taradı, özeti budur” şeklinde attığı söylenen mesaj ile ilgili soruya, "Bu tweet bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve Timeline'ım da böyle bir tweet görmedim” yanıtını verdi.

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye’den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

 

"Video çarpıtıldı"

 

Şansal’a yılbaşı gecesi çekildiği belirtilen, “2017’de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem.

Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre’ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs’tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa’ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye” dediği video da soruldu. Şansal, bu videonun ise çarpıtıldığını söyledi.

 

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçalaması

 

Emniyet ifadesi tamamlanan Şansal’ın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Avukat Efkan Bolaç, Şansal’ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisini verdi

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