Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameye ret

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 3 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianameyi reddetti. Mahkeme karar gerekçe olarak iddianamede "kesin ve inandırıcı delil olmamasını" gösterdi.

İddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe, Şansal'ın sosyal medya paylaşımları yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsini istemişti.

İddianeme, Başsavcılık tarafından onaylanarak, mahkemeye gönderilmişti.

İhlas haber ajansı, soruşturma savcılığının iade üzerine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceğini duyurdu.

Bianet'e konuşan Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, "Mahkemenin kabul etmeme gerekçesi, Şansal'ın yılbaşında attığı iddia edilen tweet'lerin ona ait olduğunu ispat edilememiş olması" dedi.

Mahkemenin ret yazısında, Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'ta olduğu sırada İstanbul'dan atıldığı görülen tweet'lerin IP adresi ile Şansal'ın adadaki IP adresinin eşleşmediği belirtildi.

Şansal'a savcılık sorgusunda iki tweet'i hakkında da sorular sorulmuş, Şansal bir tweetinde "hiciv" üslubu kullandığını söylemiş, ikinci tweet'i ise kendisinin atmadığını söylemişti.

Savcılık iddianameyi değiştirmeden mahkemeye aynı şekilde gönderirse, mahkeme bu kez dosyayı esastan incelemek durumunda kalacak.

Avukatı Bolaç, bu durumda zaten delillendirmeyi yetersiz bulmuş olan mahkemeden tahliye ve beraat beklediklerini söyledi.

Savcılık, Şansal'ın yılbaşında paylaştığı kısa videoyla ilgili dosyayı ise ayırdı ve videoda "Türklüğe hakaret" suçu işlendiğini öne sürerek, Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti.

Barbaros Şansal yılbaşında sosyal medyada, çok sayıda gazetecinin gözaltında olduğu, yolsuzluk ve çocuklara yönelik istismar iddialarının yaygın olduğu bir dönemde insanların yeni yılı kutlamasını eleştirdiği kısa bir video mesaj paylaştı.

Şansal, 2 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi. Aynı gün akşam saatlerinde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçaktan inerken, polisler tarafından gözaltına alınmadan önce bir grubun saldırısına uğradı.

3 Ocak'ta, 1 Ocak 2017'nin erken saatlerinde sosyal medyada paylaştığı video mesaj ve tweet nedeniyle, TCK'nın 216. maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklanan Barbaros Şansal o tarihten bu yana Silivri Cezaevi'nde.