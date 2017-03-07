Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Ben içerde özgürdüm, siz dışarda tutuklu...

Reina saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kıbrıs’tan sınır dışı edilerek getirildiği Türkiye’de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Modacı Barbaros Şansal, 58 gün kaldığı cezaevinde yaşadıklarını anlattı. “Aslında ben içerde özgürdüm" diyen şansal "Ama siz dışarda tutukluydunuz" ifadesini kullandı.

Birgün’den Ece Zereycan'a konuşan Şansal, cezaevinde kaldığı hücresi için “Orası benim makam odamdı” diyerek, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender) birey olduğu için tek kişilik hücrede kaldığını söyledi.

Havaalanında linç edilmesine ilişkin de konuşan şansal, tutuklanmasının gerekçesinin söz konusu video olmadığını söyleyerek, linç edilmesi sırasında yanındaki polislerin de darp edildiğini anlattı. Linç edilmesinin ardından idrarından kan geldiğini belirten Şansal, hiç kimseye ise kırgın ve küskün olmadığını söyledi.

LGBT birey olduğum için...

Silivri Kapalı Cezaevi 9. kısım tecrit hücresinde 58 gün geçiren Şansal, “Aslında ben içerde özgürdüm ama siz dışarda tutukluydunuz. Saatim yoktu, televizyonum yoktu, radyom, telefonum, internetim yoktu. Televizyon hakkım vardı yasal olarak ama ben istemedim. Zaten televizyondaki bir organizasyon meselesiyle bunlar başıma geldiği için. Ben insan görmedim tecritte olduğum için. Benim 5 adıma 5 adım bir havalandırmam vardı duvarlarla çevrili ve üstü kafes” diyerek gazete ve bazı kitaplar okuduğunu belirtti.

Ayrıca tek kişilik hücrede kalma isteğini de “LGBT birey olduğum için tek başıma olmayı tercih ettim” diyerek, kendisinin istediğini söyledi.