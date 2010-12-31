-BARBAROS KONYASPOR'DA KONYA (A.A) - 31.12.2010 - Konyaspor, daha önce Kasımpaşa ve Ankaragücü forması giyen Barbaros Bahadır Barut ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Ankaragücü'nün formalarını da giyen 27 yaşındaki Barbaros Bahadır Barut'un 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi. Barbaros Bahadır Barut'un bugün takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi. Öte yandan, Emrah Eren, Emre Toraman ve Erdal Kılıçaslan'dan sonra İvan Lietava ve Burak Karaduman'ın da sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.