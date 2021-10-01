Barbados, II. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımayı bırakacak

"Küçük İngiltere" olarak bilinen Karayip adası ülkesi Barbados, artık Britanya hükümetinin Kraliçesi II. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımayı bırakacak.

Barbados, İngiltere Kraliçesini hâlâ devlet başkanı olarak tanıyan 16 ülkeden biri. Ancak yaklaşık iki ay içinde, 20 yılı aşkın bir planlamanın ardından, kraliçeyi nominal hükümdarı olarak ortadan kaldırarak dünyanın en yeni cumhuriyeti olacak.

Kraliçenin adadaki mevcut temsilcisi, Genel Vali Dame Sandra Mason, 1 Aralık'ta, bir İngiliz kolonisi olarak 1966'da bağımsız bir ulus haline gelen Barbados'un temsili başkanı olarak atanacak.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, "Kararları tamamen kendi başımıza almamızın zamanı geldi. Bölücü bir karar değil. Halkımızın güvenini artırma zamanının geldiğine inanıyoruz" dedi.

Mottley, İngiltere'den tamamen ve resmen ayrılma kararını "adanın derin sömürge geçmişinden bağımsız geleceğe yolculuğunda bir başka adım" olarak nitelendirdi.