-BARANSU'NUN DAVASI AĞIR CEZAYA İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Gazeteci Mehmet Baransu'nun yazdığı ''Karargah'' isimli kitabında, gizliliği ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hakkında açılan davada, mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Baransu katılmadı. Kararı açıklayan Hakim Sevim Efendiler, sanığın eylemi TCK 336/1 maddesinde tarif edilen yetkili makamların ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasının yasaklandığını, niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak şeklinde oluşabileceğinden, delilerin değerlendirilmesi ve bu maddedeki suçlara bakma yetkisi ve görevinin özel yetkili mahkemelere ait olduğunu belirterek, mahkemenin görevsizliğine karar verdi. Hakim Sevim Efendiler, sanığın, 4 ila 8 yıl arasında hapis cezası öngören ''yasaklanan bilgileri açıklamak'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından cezalandırılması istemiyle, dosyanın İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karakutu Yayınları tarafından piyasa sürülen ''Karargah'' isimli kitabın içeriğinde yer alan bilgilerin, soruşturmayı yürüten ilgili cumhuriyet savcılarına verildiği, ancak kitabın piyasaya sürüldüğü tarihte, bu bilgileri, öğrenmemesi gereken kişilerin öğrendiği ifade ediliyor. Söz konusu bu bilgiler ile adil yargılamanın da etkilenmesinin mümkün olacağı belirtilen iddianamede, soruşturma sürerken, bu kitabın çıkması sonrasında kamuoyunda büyük tartışmaların çıktığı ve kişilerin yargılanmadan bir kesim tarafından mahkum edildiği, diğer kesim tarafından da farklı düşüncelerin ortaya atıldığı öne sürülüyor. Yasa koyucunun, soruşturma sürerken, soruşturma ile ilgili hiçbir bilginin bu kadar detaylı olarak kamuoyuna aktarılmasını engellemek için ceza kanununda düzenleme yaptığı ve yaptırım getirdiği ifade edilen iddianamede, söz konusu kitapta, bunların göz ardı edildiği belirtiliyor. İddianamede, Mehmet Baransu'nun ''gizliliği ihlal'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.