Baransu ve Uslu'dan Öcalan'a tepki

Abdullah Öcalan'ın ‘kontrgerilla’ oldukları imasında bulunduğu gazeteciler Mehmet Baransu ve Emre Uslu Öcalan'a twitterdan tepki gösterdi.



Abdullah Öcalan ile BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Cumartesi günü İmralı'da yaptığı görüşmenin zabıtları yayımlandı. Tutanaklara göre Öcalan görüşmede pek çok isim hakkında yorum yaptı.

Yorum yaptığı kişiler arasında, gazeteciler Mehmet Baransu ve Emre Uslu da var. Öcalan tarafından eleştirilen Mehmet Baransu ve Emre Uslu, iddialara twitter'dan yanıt verdi.

İşte iki gazetecinin Twitter’da yazdıkları:

Mehmet Baransu:

"Bugün 28 Şubat, yıllar önce Çevik Bir andıçladı gazetecileri. Şimdi Hükümet MİT, Fidan elemanları Öcalan’la adımı vererek bizi hedefe koyuyor"

"Arkamızda büyük kontra gerilla güç varmış. Be Allahsızlar. Siz Allahı unuttunuz ama arkamda tek güvendiğim Rabbim var."

"İsrailin, Mossadın elinde oyuncak olan Mit tek milli kurummuş. Milli kalmasını da Öcalan sağlamış. Ak partinin ve Fidancığının geldiği nokta."

Emre Uslu:

"Abdullah Öcalan MIT'in pis işlerini yapmaya başlamış. MIT adına bizi hedef gösteriyor şimdi de..."

"Milliyetteki haber doğruysa Abdullah Öcalan'ı mahkemeye vereceğim. Iddiasını ispatlama hakkı vereceğim ona. Lidermisin MUFTERI mi karar ver?"

"Abdullah Öcalan PKK liderliğini bırakmış MIT'in tekikçiliğine başlamış. MIT' milli kuruluş MIT'ten iyisi yok diye başlamış. Görün Kürtler... "

"Belki de başından beri öyleydi. MIT'i eleştiren kim varsa karşısında Abdullah Öcalan'ı buldu. Bu gün bizi hedef gösterdiği gibi.."

"APO "Turkiye'de tek [milli güç] MIT kalmış" dedikten sorna beni PKK'ya hedef gösteriyor. Bu adama MIT tektikçisi derim ben. Bu kadar basit.."

"Öcalan kürtleri çok umursuyorsaydı ULUDERE'den bir kelime söz ederdi. ULUDERE de ölenlerden neden 1 kelime yok? Çünkü MIT'in parmağı var"





Öcalan’ın konuşmasında iki gazeteci için ‘kontrgerilla’ oldukları imasında bulunduğu kısımlar ise şöyle:

“(…) Fethullah Gülen ABD’de yaşıyor. 120 devlette okul açmış, para nereden. Florida kontrgerillanın eski merkezidir, Türkeş ve Latin Amerika’daki kontrgerilla, orada yetiştirildi. Yeni merkez ise Utah’tadır. Emre Uslu vs. orada eğitildi. Sağda ve solda örgütleri kontrgerilla ele geçirdi.(…)

(…) Türkiye’de 3 koldan paralel devlet çalışması var. Bu ilişkileri sabote edilmeye başladı. Sıradan lobiler değil. ABD’de Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri stratejik ve taktik müdahale ediyorlar. Her 3’ü de Anadolu çıkışlıdır. Sözde bir hükümet var, sözde bir parlamento var. CHP ve MHP paralel devletin izdüşümleridir, basit aletleridir; AKP ’ye de, medya ve işadamlarına da sızmışlar. Sadece MİT kalmış, hedeflenen bizim geliştirdiğimiz diyalogdur. MİT Müsteşarı düşürülmek isteniyor. Emre Uslu, Mehmet Baransu MİT’i hedef aldılar. Arkalarında devasa bir güç var.(…)”



