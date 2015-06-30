Baransu'ya Roboskî'den de tutuklama talebi istendi, mahkeme reddetti

Taraf yazarı Mehmet Baransu, 2011 yılında Roboskî katliamına ilişkin yaptığı haberleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Mehmet Baransu'nun 2. kez tutuklanması talebini reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma

DHA'nın haberine göre, Balyoz Davası'nda kumpas iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Mart ayında tutuklanan Baransu, hakkında "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte ifade verdi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılıp yetkisizlik kararı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenilirken Baransu Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu savcısı İsmail Değirmenci tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cezaevinden getirildi. Baransu ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Mehmet Baransu'nun 2. kez tutuklanması talebini reddetti.

MİT suç duyurusunda bulundu

Öte yandan Baransu'ya destek için adliye bahçesinde çok sayıda kişi toplandı. Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olduğunu belirterek, "2011 yılında Taraf Gazetesinde Uludere'de 34 vatandaşın katledildiği olayla ilgili yazmış olduğu yazılar nedeniyle az önce ifade verdik. Uludere olayının aydınlatması için çok önemli vazife gören yazıları bir suç olarak değerlendirip Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaklaşık 2 ay önce bir suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunun temel maddesi 'devletin gizli belgelerini temin' Savcı bey tutuklanması istemiyle İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti" dedi. Baransu'nun eşi Nesibe Baransu ise "Süreci hep beraber yakından takip ederek göreceğiz. Herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.