Baransu için imza kampanyası: Derhal serbest bırakılsın

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun tutukluluğuna son verilmesi için aralarında İsmail Beşikçi ve Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu gazeteci ve aktivistler imza kampanyası başlattı. Kampanyaya imza veren aydınlar, "Türkiye'de devran çok hızlı dönmekte. Kendisinden açıkça intikam alınmakta olan Baransu ilk planda hemen tahliye edilmeli ve adalet derhal yerine getirilmelidir." dedi. Baransu, Balyoz davasında kumpas iddialarıyla ilgili olarak tutuklanmıştı.

''Ankara Düşünce Özgürlük Girişimi'' ismi altında bir araya gelen aydınların yayınladığı çağrı ve imzacıların listesi şöyle:

Mehmet Baransu'ya artık işkence yapılmasın! AKP iktidarının askerî vesayete karşı savaş açtığı dönemde Taraf gazetesi muhabiri Baransu'nun ilettiği belgeleri değerlendiren savcılık, Ergenekon ve benzeri davaları açmıştı. Şimdi AKP iktidarı kendi dışındaki herkese savaş açınca, askerlere yanaşmak zorunda kaldı. Yalçın Akdoğan'ın, "Milli ordumuza kumpas kuruldu" sözleriyle başlayan "yeni" ortamda savcı, 2009'da aralarında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve100 yıl hapis cezası istenmiş olan Albay Temizöz gibi kişilerin de bulunduğu JİTEM davasında bile beraat talep etmiş bulunuyor. Bu şüpheliler zaten tahliye edilmiş vaziyette.

Tek başına ve 110 gündür eşi dışında kimse göremiyor

Bu durumun simetriği şöyle tecelli etmekte: Baransu, Silivri Cezaevi'nde 2 Mart 2015'ten beri tek başına bir hücrede tutuluyor. 110 gündür eşi dışında kimseyle görüştürülmüyor. Eşi geldiği zaman da çeşitli bahanelerle adliyelere ifadeye götürülüyor. Diğer mahkumlarla birlikte görüşe çıkmasına, spor yapmasına izin yok. Cezaevi yetkilileri 'Emir böyle, izin veremeyiz' diyor. Emir veren kim? Ayakkabı kutuları içinde para istifleyenlerin ve terörist IŞİD'e silah-mühimmat gönderenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı Türkiye'de gazeteci Mehmet Baransu, gazetecilik yaptığı için işkence altında. "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme"yle yargılanıyor.

118 belgenin kayıp olmasından da o sorumlu

Bir de, nasıl işse, Genelkurmay'ın bir yazısına dayandırılarak, Egemen Hareket planındaki 118 belgenin "kayıp" olmasından sorumlu tutuluyor. Baransu'ya cezaevinde bu işkenceleri yapanlar unutmasınlar: Yarın adil mahkemelerde mutlaka hesap verecekler. Türkiye'de devran çok hızlı dönmekte. Kendisinden açıkça intikam alınmakta olan Baransu ilk planda hemen tahliye edilmeli ve adalet derhal yerine getirilmelidir. ''

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

İmza verenler

"Hicri İzgören, A. Serdar Koçman, Abud Can, Adam Sarkis, Adnan Challma Kulhan, Ahmet İnsel, Ahmet İsvan, Akın Birdal, Alev Er, Ali Arsin, Ali Gökkaya, Ali Kılıç, Allen Malhas, Anjel Dikme, Anjel Hacikoğlu, Armağan Kargılı, Atilla Dirim, Attila Tuygan, Baskın Oran, Bozkurt Kemal Yücel, Bülent Atamer, Bülent Tekin, Celal İnal, Ceyhan Suvari, David Vergili, Derya Yetişgen, Dicle Akar Bilgin, Dikran Egoo, Doğan Özgüden, Ercan İpekçi, Erdal Doğan, Erdem Özgül, Ergun Kuzenk, Erkan Metin, Fatime Akalın, Fatma Dikmen, Ferdan Ergut, Ferit Banipal, Fikret Başkaya, Garo Kaprielyan,Gül Gökbulut, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacı Salih Yıldıran, Haldun Açıksözlü, Hanna Bet- Şawoce, Hasan Aksu, Hasan Burgucuoğlu, Hasan Gürelliler, Hasan Kaya, Hasan Zeydan, Hayko Muradyan, Hulusi Zeybel, Hüriye Şahin, Hüseyin Alataş, İbrahim Seven, İnan Gedik, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, Kadir Cangızbay, Kamil Aksoylu, Koray Düzgören, Mahmut Cantekin, Mehmet Can, Mehmet Demirok, Mehmet Erkek, Mihail Vasiliadis, Murat Kuseyri, Mustafa Yetişgen, Muzaffer Erdoğdu, Nadya Uygun, Nail beth-Kinne, Necati Abay, Nivart Bakırcıoğlu, Nureddin Gürman, Nurettin Değirmenci, Oktay Etiman, Özcan Metin, Özcan Soysal, Pınar Ömeroğlu, Raço Donef, Ramazan Gezgin, Sait Çetinoğlu, Sennur Baybuğa, Serhat Demirhan, Shabo Boyacı, Şanar Yurdatapan, Temel İskit, Tuma Çelik, Ufuk Uras, Ünal Ünsal, Yalçın Ergündoğan, Yasin Yetişgen, Yener Orkunoğlu, Yılmaz Demir, Ragıp Zarakolu, Zeynep Tanbay."