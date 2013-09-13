Baransu: Erdoğan Suat Kılıç'a tokat atmış, bu dogru mu?

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, twitter'da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kabinesinden bir bakana tokat attığını iddia etti. Baransu'ya göre Başbakan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a tokat attı.

Baransu dün Twitter hesabında şöyle yazdı:

“Başbakan Erdoğan iki hafta önce Bakan Suat Kılıç'a tokat atmış...Bu dogru mu?”

İşte Baransu’nun konuyla ilgili o tweetleri:

Başbakan Erdoğan'dan Kılıç'a tokat

“Ankara’da AK Partililer şunu konuşuyor; Başbakan Erdoğan iki hafta önce Bakan Suat Kılıç'a tokat atmış. Bu doğru mu?”

“Spor bakanlığı AK Parti çevrelerinin Ankara ve İstanbuld'a konuştukları bakana dayak olayının kesinlikle yalan olduğunu söylüyorlar.”

“İhaleye fesat karıştırma, ses kaydı, cevat… Vay vay vay”

“Sahte imzalar, bilirkişi raporunu değiştirme çabaları.”

“Beni mahkemeye verecekmiş. Vermezsen adam değilsin!”