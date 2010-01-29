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Baransu, belgelerin asıllarını savcılığa verdi

Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, ''Balyoz Planı''na ait olduğu belirtilen belgelerin asıllarını savcılığa verdi.

29 Ocak 2010 02:00

T24 - Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, ''Balyoz Planı''na ait olduğu belirtilen belgelerin asıllarını İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine iki sivil polis aracı ile gelen Baransu, bir valiz içerisinde bulunan belgeleri, soruşturmayı yürüten savcılar Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Ali Haydar'a teslim etti.

Yaklaşık 3 saat savcılıkta kalan Baransu, adliyeden ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine, ellerinde olan belgelerin orijinallerini savcılığa teslim ettiğini belirterek, bu işlemin daha uzun süreceğini kaydetti.

Baransu'nun, güvenlik açısından polis eşliğinde adliyeye geldiği öğrenildi.

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