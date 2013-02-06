Baransu Avcı'ya hakaretten mahkum oldu

Taraf yazarı Mehmet Baransu eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya hakeret suçlamasından mahkum oldu. Ancak sanık yazarın daha önce mahkumiyeti olmadığından dolayı hükmün açıklanması ertelendi.

Taraf yazarı Mehmet Baransu'nun, Hanefi Avcı ile yaptığı röportajın izinsiz yapıldığı iddiası ile Ergenekon ve ODATV tutuklusu Hanefi Avcı hakkında idari soruşturma başlatıldı. Baransu bunun üzerine emniyet müfettişlerine verdiği ifadede Hanefi Avcı'ya birtakım suçlamalarda bulundu.

gazeteport'ta yer alan habere göre, Baransu Avcı için"Yalancıdır demiştim. Şimdi de okuduğunu anlamayan biri diyorum" şeklinde suçlamalarda bulundu.Emniyet Müfettişleri de bu sözleri tutanağa geçti. Hanefi Avcı da vekilleri aracılığı ile Baransu hakkında hakaret davası açtı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı. "Hanefi Avcı için yalancıdır demiştim, şimdi de okuduğunu anlamayan biri diyorum" şeklinde beyanda bulunarak, katılanan onur, şeref ve haysiyetine dokunacak şekilde aşağılayan sözler söylediği kanaatine vardı.

Mehmet Baransu'yu 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Günlüğü 20 liradan 1500 lira para cezasına cevrilen cezada hükmün ertelenmesi kararı verildi. Baransu 5 yıl içinde aynı türde bir suç işleyip mahkum olursa bu cezanın infazı da gündeme gelecek