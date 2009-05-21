Baran Tursun'u öldüren polise 2 yıl ceza!

İzmir'de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracında polis kurşunuyla öldürülen Baran Tursun davasında sanık polis Oral Emre Atar 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dava kapsamında delilleri gizlemek ve evrakta sahtecilikten yargılanan 10 polis ise beraat etti.



Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtinde 25 Kasım 2007'de polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymadığı için kovaladıkları Baran Tursun yönetimindeki 35 AL 9207 plakalı araç, ağaçlara ve elektrik direğine çarpmıştı. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve başının arka kısmında kurşun yarası tespit edilen Tursun, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutulduktan sonra hayatını kaybetmişti.



Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



İlk duruşmada, Tursun'un kardeşi Şelale Tursun, yanında getirdiği yumurtaları sanık Oral Emre Atar'a atmıştı. Baba Mehmet Tursun ise dava görülürken duruşma salonundan ayrılarak, Karşıyaka Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı. Cebinden çıkardığı kalemi kıran Tursun, “Mahkemede figüran olmak istemiyoruz. Adalete güvenmiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhuriyet Savcısı Erol Bingöl, açıklamaları nedeniyle toplam 9 sanık hakkında TCK'nın 301 ve 277. maddelerinden dava açmış, yargılama yasadaki değişiklik nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkıncaya kadar durdurulmuştu.



‘2 bin yıl ceza verilse de değişen bir şey olmaz’



Baba Mehmet Tursun duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendisini savunamayacak kadar aleyhinde delil ve rapor bulunmasına karşın, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini öne sürdü.



Polis memurunun, oğlunu hedef alarak ateş ettiğini savunan Mehmet Tursun, davayı dünya kamuoyuna taşıyacaklarını belirterek, "Mahkemenin 2 yıl 1 ay ceza vermesi umurumuzda bile değil. 2 yıl değil 2 bin yıl da verse bizim için değişen bir şey olmayacaktı. Biz oğlumuzun katilinin peşini bırakmayacağız. Oral Emre Atar'ı teslim olmaya, suçunu itiraf etmeye çağırıyorum" diye konuştu.



Ailenin avukatlarından Bahattin Özdemir ise davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Biz bu davanın başında umutsuz olduğumuzu söylemiştik. Polis memurlarının suçunu amirlerinin kapatmaya çalıştığını görmüştük. Cumhuriyet Savcısı dahil olmak üzere tüm Cumhuriyet Savcıları polisin hamisidir. Yurttaşı öldürdüklerinde polisi korumaktadır. Bu dava bize bunu gösterdi" dedi.



‘Deliller gizlenmedi’



Sanıkların avukatı Muammer Yurdakul ve Tolga Yurdakul da basın mensuplarına açıklama yaptı.



Tolga Yurdakul, kararla, Mehmet Tursun'un iddialarının doğru olmadığının, polis memurlarının delilleri gizlemediğinin ortaya çıktığını söyledi. Polis memuru Oral Emre Atar'a verilen cezanın para cezasına çevrilmediğini ve ertelenmediğini hatırlatan Yurdakul, kararı bu yönüyle temyiz edeceklerini belirtti. Yurdakul, şöyle dedi:



"Ailenin acısını anlıyor ve paylaşıyoruz. Ancak maalesef bu üzücü olayın başlamasındaki asıl neden Baran Tursun'un alkollü araç kullanması, polisin dur ihtarına uymamasıdır. 6-7 kilometre kovalamaca yaşanmıştır. O hafta içinde polisin çok sayıda terör örgütüne yönelik operasyon yaptığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Müvekkilimizin mesleğinin daha başındayken meydana gelen bu olaydan dolayı büyük üzüntü yaşamıştır. Bu olay 1 haftalık evliyken başına gelmiştir. Hatta düğününü tahliye olduktan sonra dahi yapamamıştır."



