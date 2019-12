Barakuda'nın bekar kızı hamile çıktı

Cumhuriyetçi kanadın muhafazakar ve kürtaj karşıtı başkan yardımcısı adayı Palin'in 17 yaşındaki bekar kızı hamile çıktı. 'Barakuda Palin' hakkında başka iddialar da var...



ABD’de kurultayını Gustav’ın vurduğu Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakarlığı ile ön plana çıkan başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’in kızının evlilik dışı ilişkisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Palin’in Down sendromlu 4 aylık bebeğinin de aslında torunu olduğu iddia ediliyor.



Anne ve baba, çocuğu istiyor



Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı John McCain’in dört gün önce yardımcı adayı seçtiği ve dindar çevrelerce sevilen Sarah Palin ve kocası Todd tarafından yapılan açıklamada "Kızımız Bristol hamile ve çocuğu doğuracak. Kızımızın bu kararıyla gurur duyuyoruz" denildi. Açıklamada Bristol’un beraber olduğu çocuk hakkında adının Levi olmasının dışında herhangi bir bilgi verilmedi.



Dindar oylar etkilenir mi



Down sendromlu olduğunu bile bile çocuğunu doğuracak kadar kürtaja karşı bir dindar olan Palin’in bu açıklamasının muhafazakar seçmenlerin tercihini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Ancak bu çevrelerden gelen ilk tepki oyların etkilenmeyeceği yolunda. Ajanslara konuşan ve "Hepimiz günahkarız" diyen dindar çevreler, bunun ailevi bir mesele olduğunu belirtiyorlar.



Kendisinin mi yoksa kızı Bristol'ün mü çocuğu?



Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, McCain’in yardımcı adayını seçerken bu bilgiye sahip olduğunu söylediler. Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, bu açıklamanın, Bristol hakkında internette dolaşan iddiaları "çürütmek" için yapıldığını belirttiler. ABD’deki liberal bloglarda Palin’in nisanda doğurduğunu söylediği Down sendromlu Trig’in aslında Bristol’un gayrimeşru çocuğu olduğu iddiası dolaşıyordu.



İddiaya göre, nisan ayında beşinci çocuğunu doğuran Palin’in karnı, hamileliği boyunca neredeyse hiç büyümedi. Oysa kızı Bristol, bu dönemde "şüpheli" biçimde şişkin bir karınla birkaç kez görüntülendi. Üstelik genç kız, bebeğin doğumundan önce beş aylık rapor alarak okuluna gitmedi. Oysa aynı dönemde birkaç kez araba kullanırken görülmüştü.