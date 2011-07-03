-BARAK'TAN "PROVOKASYON" İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 03.07.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, tüm aksiliklere rağmen Gazze'ye yola çıkmaya hazırlanan filonun, "Hamas'ın bir provokasyonu" olduğunu herkesin bildiğini öne sürdü. Bürosundan yapılan açıklamaya göre Barak, Mısır'la sınırları açık olan, her türlü sivil mal ve ürünün girdiği Gazze'ye filo düzenlenmesinin bölge halkı için yardım faaliyeti değil, İsrail'e karşı provokasyon olduğunu savundu. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türk hükümetlerinin gemilerle ilgili tutumunu ''olumlu'' olarak nitelendiren Barak, hafta sonunda İsrail dışişleri ve savunma bakanlıklarının yanı sıra başbakanlığın, Yunanistan hükümetiyle gemileri önlemek amacıyla yoğun temaslarda bulunduklarını belirtti. Filoya katılacak gemilerin sayısının azalmasına rağmen, yine de gemilere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Barak, İsrail'in provokasyonları önleme ve kendisini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti. Barak, gelecek günlerde Avrupa'dan İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Tel Aviv Ben Gurion havalimanına İsrail'i protesto amacıyla kitleler halinde gelmeyi planlayan Filistinli aktivistlerle ilgili olarak da Avrupa'dan gelecek uçakların yolcularının otobüslerle uçaktan alınıp, ayrı bir şekilde kontrolden geçirilmelerinin kararlaştırıldığını; böylece Filistinli veya Filistin yanlısı aktivistlerin İsrail'e girmelerini engelleyeceklerini belirtti. İsrail, Filistinli veya Filistin yanlısı aktivistlerin ülkeye gelip, Ben Gurion havalimanında protesto eylemi düzenlemelerine izin vermeyeceğini açıklamıştı.