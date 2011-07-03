T24 LogoT24 Logo
Dünya

BARAK'TAN "PROVOKASYON" İDDİASI TEL AVİV (A.A)

03 Temmuz 2011 17:51

-BARAK'TAN "PROVOKASYON" İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 03.07.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, tüm aksiliklere rağmen Gazze'ye yola çıkmaya hazırlanan filonun, "Hamas'ın bir provokasyonu" olduğunu herkesin bildiğini öne sürdü. Bürosundan yapılan açıklamaya göre Barak, Mısır'la sınırları açık olan, her türlü sivil mal ve ürünün girdiği Gazze'ye filo düzenlenmesinin bölge halkı için yardım faaliyeti değil, İsrail'e karşı provokasyon olduğunu savundu.  Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türk hükümetlerinin gemilerle ilgili tutumunu ''olumlu'' olarak nitelendiren Barak, hafta sonunda İsrail dışişleri ve savunma bakanlıklarının yanı sıra başbakanlığın, Yunanistan hükümetiyle gemileri önlemek amacıyla yoğun temaslarda bulunduklarını belirtti. Filoya katılacak gemilerin sayısının azalmasına rağmen, yine de gemilere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Barak, İsrail'in provokasyonları önleme ve kendisini savunma hakkına sahip olduğunu kaydetti. Barak, gelecek günlerde Avrupa'dan İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Tel Aviv Ben Gurion havalimanına İsrail'i protesto amacıyla kitleler halinde gelmeyi planlayan Filistinli aktivistlerle ilgili olarak da Avrupa'dan gelecek uçakların yolcularının otobüslerle uçaktan alınıp, ayrı bir şekilde kontrolden geçirilmelerinin kararlaştırıldığını; böylece Filistinli veya Filistin yanlısı aktivistlerin İsrail'e girmelerini engelleyeceklerini belirtti. İsrail, Filistinli veya Filistin yanlısı aktivistlerin ülkeye gelip, Ben Gurion havalimanında protesto eylemi düzenlemelerine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24