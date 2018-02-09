Barakada bulunan yanmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da dün bir meyve bahçesindeki barakada bulunan yanmış cesedin işsiz Göksel Ecevit\'e (29) ait olduğu belirlendi. Polis, Ecevit\'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Meyve bahçesindeki ağaçların bakımını yapan Ramazan Elçi (53), dün zaman zaman dinlenmek için kullandığı barakadan dumanlar yükseldiğini fark etti. Koşarak barakaya yaklaşan Elçi, kapının kilidinin kırık olduğunu gördü. Ramazan Elçi, tekmeleyerek açtığı kapının arkasında yanmış erkek cesedi buldu. Elçi, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Barakanın önündeki bankın üzerinde bulunan tahtadan yapılmış oyuncak tüfeğin de ölen kişiye ait olduğu belirlendi.

Polis, yaptığı inceleme sonucu cesedin Göksel Ecevit\'e ait olduğunu belirledi. Polis, Ecevit\'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.



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