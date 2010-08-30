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Dünya

BARAK, 5 EYLÜL'DE RUSYA'YI ZİYARET EDECEK KUDÜS (A.A)

30 Ağustos 2010 20:34

-BARAK, 5 EYLÜL'DE RUSYA'YI ZİYARET EDECEK KUDÜS (A.A) - 30.08.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.  İsrailli bir yetkili, Barak'ın 5 Eylül'de yapacağı ziyarette, Rus yetkililerle İsrail'in güvenlik kaygıları ve Rusya'nın İsrail silahlarını satın alma isteğinin gündeme geleceğini söyledi.  Yetkili, Moskova yönetiminin, savunma ve diplomasi açısından kendileri için çok önemli bir güç olduğunu kaydetti.  İsrail, İran ve Suriye'nin, Rus uçaksavar füze sistemlerini elde etme çabalarından endişe duyuyor ve Moskova yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ın tartışmalı nükleer programını hedef alan yaptırımlarını desteklemesi için uzun süredir lobi yapıyor.  Rusya da, Gürcistan'ın, 2008 yılındaki kısa savaş sırasında Rus silahlı kuvvetlerine karşı İsrail yapımı casus uçaklarını kullanmasından bu yana bu uçaklardan oluşan bir filo oluşturuyor.    

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