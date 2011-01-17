-BARAK YENİ PARTİ KURUYOR TEL AVİV (A.A) - 17.01.2010 - Uzunca bir süredir kan kaybının ve parti içi çekişmelerin yaşandığı İsrail İşçi partisinde, parti lideri ve Savunma Bakanı Ehud Barak, diğer 4 milletvekili arkadaşıyla birlikte İsrail meclisinde (Knesset) yeni bir parti grubu kurmak amacıyla harekete geçti. Barak, Knesset'teki Meclis Komisyonu'na başvuruda bulunarak, yeni grup kurma talebini iletti. Ehud Barak'ın, İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Matan Vilnai, koalisyonda İsrail Tarım Bakanlığını yürüten Şalom Simhon, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakan Yardımcısı Orit Noked ve Milletvekili Eynat Wilf ile birlikte hareket ettiği belirtiliyor. Yeni partinin adının "Özgürlük" (Haatzmaut) olması bekleniyor.