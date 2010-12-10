-BARAK: ''TÜRKİYE İLE SÜRTÜŞMEK İSTİKRARSIZLIK'' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.12.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye ve İsrail arasındaki sürtüşmenin devam etmesinin Ortadoğu'da istikrara hizmet etmediğini belirtti. Ehud Barak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Barak, Türk ve İsrailli diplomatların Cenevre'de yaptıkları görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, görüşmenin detaylarını henüz bilmediğini söyledi. Aralarında Mavi Marmara'nın da bulunduğu, Gazze'ye yardım taşıyan filoya müdahale edip içindekileri tutukladıklarında bir olayın yaşandığının sır olmadığını söyleyen Barak, olanların ''tüm taraflarca içten bir şekilde mülahaza edilmesi gerektiğini düşündüğünü'' belirti. Barak, şöyle konuştu: ''Türkiye ve İsrail arasındaki sürtüşmenin devam etmesi, Ortadoğu'da istikrara hizmet etmiyor. Ama tabii Cenevre'deki görüşmelerin detaylarını bilmiyorum, o yüzden size bunu aşma yolunda bir yol bulup bulamayacağımızı şu an söyleyemem.''