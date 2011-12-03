-Barak ilk sonuçlardan rahatsız KUDÜS (A.A) - 03.12.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Mısır'da yapılan parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarının "çok, çok rahatsız edici" olduğunu söyledi. Barak, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra kurulacak ilk parlamentonun, İsrail ile 1979 yılında imzalanan barış anlaşması dahil uluslararası anlaşmalara saygı göstermesini umduğunu kaydetti. Mısır'da seçimin ilk turunun ardından açıklanan çok düşük oranlardaki ilk sonuçlar, Müslüman Kardeşler liderliğindeki partilerin önde gittiğini gösteriyor.