Barak: Hamas'la asla anlaşma yapılmayacak

İsrail Başbakanı, bakanlarını uyardı

Livni: Şalit konusu hariç Hamas'la görüşme yok

'Saldırıya yanıtımız sert olacak'

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, ülkesinin, Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile asla bir anlaşma imzalamayacağını söyledi.İsrail kabinesinin bugünkü toplantısında Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas'la bir yıllık ateşkese gidilmesi yolundaki önerinin değerlendirildiği, Barak'ın kabine üyelerine "Hamas'la hiçbir zaman bir anlaşma imzalamayacağız" dediği bildirildi.Barak, hükümetin, Orta Doğu'nun sorunlarını daha gerçekçi ele almasını gerektiğini belirterek, "Basitçe şunu öneriyorum: Daha gerçekçi bir biçimde konuşmaya başlayalım. Bu, kafalarımızda canlandırdığımız gerçekler yerine Orta Doğu'nun gerçek sorunlarıyla uğraşmamızda bize yardımcı olacaktır" dedi.Barak ile Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin, sabahki kabine toplantısında, Mısır'ın "Hamas'ın kabul ettiği bildirilen" ateşkes önerisi konusunda tartışmalar yaşadığı belirtildi.Toplantıda Barak'a yüklenen ve Barak'ı Hamas'a karşı uzlaşmacı tavırla yaklaşmakla eleştiren Livni'nin "Bir anlaşmaya varmanın Hamas'a meşruiyet kazandıracağını ve böylece Hamas'a karşı dünyanın tavrında bir değişikliğe neden olacağını" söylediği de bildirildi.Bu arada, Hamas'ın, önümüzdeki haftadan başlayarak, Mısır'ın bir yıllık bir ateşkes yapılması konusundaki önerisini kabul ettiği belirtiliyor.Haberi veren El Arabiya televizyonu, anlaşmanın bir parçası olarak perşembe gününden itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır sınırındaki Refah geçişinin açılacağını ve yarın bir Hamas heyetinin Kahire'ye giderek Mısır'ın önerisiyle ilgili örgütün kesin tavrını netleştireceğini duyurmuştu.Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Livni, Ber Şeva'da, Ben Gurion üniversitesinde yaptığı bir konuşmada, kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması hariç, Hamas'la bir görüşme olmayacağını söyledi.Livni, İsrail'e yönelen roket ve havan saldırıları konusunda ise "Yanıtımız, sert ve derhal olacak" diye konuştu.İsrail tarafına Gazze Şeridi'ndeki militanlarca bugün 8 roket ve 4 havan saldırısı düzenlenmişti.El Aksa Şehitleri Tugayı, roket saldırılarından birini üstlendiğini duyurdu.İsrail Altyapı Bakanı Binyamin Ben Eliezer, hükümeti roket saldırılarına hemen karşılık vermeye çağırdı, "Hemen ve ciddi biçimde karşılık vermemiz gerekir. Hamas bunun cezasını ödemeli" dedi.Ben Eliezer, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu küçük bir grubun yaptığı şeklinde bir mazeret olmaz" diye konuştu.