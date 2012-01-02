-Barak: "Esad rejiminin günleri sayılı" KUDÜS (A.A) - 02.01.2012 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin günlerinin sayılı olduğunu ve Esad ailesinin iktidarda kalacağı sürenin ''birkaç haftayı geçmeyeceğini'' belirtti. Ehud Barak, Parlamento Savunma ve Dışişleri Komisyonunda yaptığı konuşmada, ''Esad ailesinin, Suriye'de iktidarda birkaç haftadan fazla kalamayacağını'' söyledi. Komisyonun sözcüsüne göre, Barak ayrıca ''Beşşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin ertesi günü neler olacağını mevcut durumda öngörmenin imkansız olduğunu'' belirtti. Barak daha önce de Beşşar Esad'ın devrilmesinin Ortadoğu için büyük bir şans olacağını söylemişti.