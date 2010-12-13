-BARAJDAN 78 BİN TON ÇÖP ÇIKARTILDI ŞANGHAY (A.A) - 13.12.2010 - Çin'in en büyük nehri olan Yangzı üzerindeki Üç Boğaz Barajında geçen aylarda su seviyesinin yükselmesinin ardından yapılan temizlik çalışmasında 78 bin ton çöp çıkarıldı. Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, 68 bin işçinin çalıştığı temizlik çalışmalarında 21 bin kayık ve bot, çöpün tahliyesi için çalıştı. Çongçing belediyesinden Vang Yüenkay, ekim ayının sonunda barajdaki su seviyesinin selleri önlemek ve kontrol etmek için 175 metreye kadar yükseltildiğini kaydetti. Vang, su seviyesinin yükselmesi yüzünden daha geniş bir alanı su kapladığını ve barajdaki çöp oranının yüzde 60 oranında artmasına yol açtığını söyledi. Yetkili, temizliğin ardından barajdaki su kalitesinin ve hareket kabiliyetinin arttığını belirtti. Çin'in Yangzı deltasında bulunan Üç Boğaz Barajı projesi dünyadaki en büyük su kontrol ve hidro-elektrik projesi olarak biliniyor.