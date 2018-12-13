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BARAJDAKİ KAPAĞI YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE KIRILDI, VATANDAŞLAR UYARILDI

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın kapaklarından biri, sağanak yağış nedeniyle kırılıp yerinden söküldü

13 Aralık 2018 23:55

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nın kapaklarından biri, sağanak yağış nedeniyle kırılıp yerinden söküldü. Görevliler, Dicle Nehri\'nde su seviyesinin yükselme ihtimaline karşı bölgede yaşayanları tedbir amaçlı uyardı.

DİYARBAKIR,(DHA)- 

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